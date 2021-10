Verdone, via burocrazia da Roma, Gualteri parta subito

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "La cosa principale per un sindaco è circondarsi di una squadra forte rapida, determinata e soprattutto onesta. Serve togliere la burocrazia che blocca questa città e la zozzeria", dice Carlo Verdone presentando la serie Vita da Carlo alla Festa di Roma. Nella serie, con "35-40% di cose che mi appartengono davvero" si racconta di Verdone candidato a sindaco di Roma. "È accaduto veramente qualche anno fa, vennero con sondaggi mostruosi, vicini al 70 per cento, ma impiegai 30 minuti a dire di no. La mia vita è il cinema e per fare il sindaco ci vuole preparazione". Poi però, incalzato dalle domande, parla della città: "a Roma voglio troppo bene".

E si infiamma: "Roma deve ripartire velocemente con la manutenzione e poi i trasporti, le attività, 'na libreria che da vita alle strade, da' dignità anche estetica", aggiunge. (ANSA).