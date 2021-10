Rimane impigliato tra i rami di un albero, salvato gufo

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Soccorso da i vigili del fuoco un gufo che era rimasto impigliaro fra i rami di un albera. E' accaduto in via Umberto Calosso, in zona Palmiro Togliatti,.

alla periferia di Roma. Il gufo, probabilmente di proprietà di qualche allevatore, a causa dei lacci che aveva legati alle zampe era rimasto impigliato ai rami di un albero. Dopo averlo liberato i pompieri lo hanno consegnato a una volontaria per la custodia. (ANSA).