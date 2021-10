Movida: controlli a Trastevere multati 2 ristoranti

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Multati i titolari di due ristoranti a Trastevere per carenze igieniche. Da ieri sera e fino a tarda notte, i carabinieri della compagnia Trastevere, insieme ai colleghi del Nas e del Gruppo di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati nello storico quartiere di Trastevere, fulcro della movida capitolina.

I carabinieri, nel corso dei controlli, hanno identificato 100 persone e eseguito verifiche su 48 veicoli. Accertamenti anche nelle attività commerciali. I titolari di due ristoranti sono stati sanzionati, per complessivi 2.000 euro, per carenze igieniche riscontrate nei locali cucina. (ANSA).