Roma:quasi en plein municipi c.sinistra,M5s perde unico scontro

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Nel 2016 ear stata una slavina pentastellata. Ora invece a valanga vincono nei municipi romani i candidati di centrosinistra. Unico municipio ad andare al centrodestra è il VI, ovvero quello delle Torri, compresa Tor Bella Monaca, che stato anche il municipio dove si è votato di meno e unico dove M5S era arrivato al ballottaggio. Cinque anni dopo l'arrivo dei pentastellati in Campidoglio di loro non c'è traccia a Roma. Via da Palazzo Senatorio e via anche dai municipi.

Dunque in ben 14 municipi vince il centrosinistra con una riconferma votatissima, quella di Amedeo Ciaccheri all'VIII, ovvero Garbatella, con oltre il 70%.

Verso la vittoria: Lorenza Bonaccorsi (I Municipio), Francesca del Bello (II Municipio), Paolo Marchionne (III Municipio), Massimiliano Umberto (IV Municipio), Mauro Caliste (V Municipio), Francesco Laddaga (VII Municipio), Amedeo Ciaccheri (VIII Municipio), Teresa Maria Di Salvo (XIX Municipio), Mario Falconi (X Municipio), Gianluca Lanzi (XI Municipio), Elio Tomassetti (XII Municipio), Sabrina Giuseppetti (XIII Municipio), Marco della porta (XIV Municipio), Daniele Torquato (XV Municipio). (ANSA).