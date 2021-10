Moro liberato dalle BR nella serie di Bellocchio

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Marco Bellocchio, 82 anni, non delude. Nel suo 'Incontro ravvicinato' alla 16/a edizione della Festa del Cinema di Roma non solo si racconta, ma fa anche vedere in anteprima mondiale alcune scene piuttosto sconvolgenti, oltre che belle, di Esterno notte, la serie tv sul rapimento di Aldo Moro. Su tutte colpisce quella che si svolge in un ospedale completamente blindato dalle forze dell'ordine e pieno di politici. Qui appare un Aldo Moro redivivo che riceve le visite di Andreotti, Cossiga e Zaccagnini e che esprime davanti a tutti la sua grande gratitudine per le Brigate Rosse che lo hanno liberato, mentre accusa la Democrazia Cristiana: "Provo incompatibilità con il partito, rinuncio a tutte le cariche e soprattutto mi dimetto dalla Dc". Al capezzale anche un Andreotti che, alla domanda se bisognasse dirlo al Papa, Paolo VI, replica: "Meglio non dire nulla a Sua Santità". (ANSA).