Architettura, Sandro Panci nuovo presidente Ordine Roma

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Alessandro Panci è il nuovo presidente dell'Ordine degli architetti di Roma e provincia per il quadriennio 2021-2025. Lo ha nominato all'unanimità il nuovo Consiglio dell'Ordine che si è insediato ieri pomeriggio.

Svolte per la prima volta da remoto tramite piattaforma digitale, le elezioni 2021 per il rinnovo dei vertici OAR hanno infatti visto uscire vincenti i candidati consiglieri uniti nei punti del programma "Pro Architettura in Movimento".

Per la prima volta è strato raggiunto il quorum nella seconda tornata, con una partecipazione di iscritti pari a 4.690 con un incremento di quasi il 30% rispetto alle ultime precedente elezioni.

Il nuovo Consiglio sostiene il progetto portato avanti dal Consiglio uscente nell'ambito del quale Panci era consigliere e segretario. Nel programma, sottolinea il neo presidente, "Battaglie per modificare bandi pubblici o concorsi che escludevano la figura dell'architetto o azioni tese a porre rimedio a quei malfunzionamenti degli uffici della pubblica amministrazione, hanno infatti avuto origine dalle denunce dei nostri iscritti. Coinvolgere la cittadinanza alle attività dell'Ordine e diffondere la conoscenza dell'architettura e del paesaggio e - in senso più ampio - delle buone pratiche a livello territoriale, continueranno dunque ad essere tra gli obiettivi dell'Ordine. Le nostre competenze e la nostra responsabilità nell'ambito dei processi di trasformazione urbana e del territorio - conclude Panci- sono alla base del rilancio dell'immagine sociale dell'architetto, all'interno dell'attuale contesto socioeconomico e soprattutto negli attuali processi di rilancio dello sviluppo del Paese".

Nel nuovo Consiglio sono stati eletti anche: Marco Maria Sambo (segretario), Antonio Marco Alcaro (tesoriere), Francesco Saverio Aymonino (vicepresidente), Paolo Anzuini, Roberta Bocca, Lorenzo Busnengo, Alice Buzzone, Anna Irene Del Monaco, Maria Costanza Pierdominici, Claudia Ricciardi, Francesco Stapane, Marco Vivio, Pasquale Luigi Maria Zaffina, Marcella Blasi - iunior. (ANSA).