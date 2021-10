Festa Roma: Mandelli e la vita di famiglia tra favola e fumetto

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - NOTTI IN BIANCO, BACI A COLAZIONE di Francesco Mandelli, film tratto dal libro omonimo di Matteo Bussola e in sala dal 21 ottobre con Altre Storie, racconta due cose in tutta semplicità: che a volte 'mammo' è meglio di mamma e che la vita spesso è tra fumetto e favola.

Il film, evento di pre-apertura alla Festa di Roma, ci porta a Bracciano nella bella villetta di Matteo (Alessio Vassallo) e Paola (Ilaria Spada). Una famiglia del tutto particolare con tre bambine e tre cani. Matteo fa il disegnatore di fumetti senza troppa continuità, di notte lavora mentre di giorno si dedica a tempo pieno alla sue figlie e, cosa rara, è felice.

E la mamma? Paola fa la scrittrice e a casa non ci sta mai, ha anche un certo successo ed è dunque distratta verso una famiglia che comunque ama. Da qui tutta una serie di situazioni familiari semplici: dialoghi strampalati, buffe scene domestiche, trecce venute male, scarpe da allacciare, il solletico e, ogni mattina, colazioni caotiche da gestire tra briciole e zucchero a velo.

A complicare le cose nella coppia l'entrata in scena di una vecchia conoscenza di Matteo, una donna in carriera che vive a Parigi (Tess Masazza) e un addestratore di cani che si sente molto macho (Giordano De Plano). (ANSA).