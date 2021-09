Roma, Mourinho: "La nostra stagione non è un'autostrada"

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Se non dovevamo lavorare tanto, i Friedkin mi avrebbero fatto un contratto tre mesi, non di tre anni. In tre mesi puoi sviluppare una squadra che già lo è, puoi dare qualcosa di personale. Quando invece una squadra non è ancora tale non basta così poco". Lo ha detto Josè Mourinho, alla vigilia della sfida contro l'Udinese. Poi ha proseguito: "La nostra stagione non è un'autostrada, andiamo avanti piano piano".

Infine sulla formazione ha concluso: "Vina non recupera, mentre in mediana giocheranno Veretout e Cristante. Calafiori? E' valido per noi, ma se fai la stessa domanda alle 4-5 squadre più forti della Serie A magari ti dicono di no perché hanno due giocatori di esperienza per ruolo". (ANSA).