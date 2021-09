Covid: nel Lazio oggi 368 nuovi casi e 5 decessi

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Oggi nel Lazio su 8.570 tamponi molecolari e 12.106 tamponi antigenici per un totale di 20.676 tamponi, si registrano 368 nuovi casi positivi (+54). Sono 5 i decessi (+2), 435 i ricoverati (+2), 55 le terapie intensive (-1) e 424 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 189. Lo annuncia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Sul fronte vaccinale, si prosegue con l'immunizzazione della popolazione over 12, per arrivare all'obiettivo dell'85%. Roma è tra le prime capitali europee per la copertura vaccinale con oltre 3 milioni di cicli completati nell'intera area metropolitana. Dal 20 settembre, inoltre, comincerà in maniera massiva la somministrazione della terza dose in tutte le aziende su trapiantati e dializzati. (ANSA).