Esplosione e fiamme in un appartamento a Roma, tre feriti

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Esplosione e incendio in un appartamento all'ultimo piano in una palazzina di tre piani in via Atteone, in zona Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Ha provocato tre feriti. L'esplosione si sarebbe verificata probabilmente per una fuga di gas. Una parte del solaio della casa è crollata. I pompieri hanno evacuato il palazzo portando in salvo alcune persone rimaste illese. (ANSA).