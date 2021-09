Prima campanella nel Lazio per 720mila alunni

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Primo giorno di scuola oggi per circa 720 mila studenti nel Lazio. Primo anno in presenza dopo gli ultimi vissuti parzialmente con la didattica a distanza a causa dell'emergenza da Covid. Per verificare l'andamento del contagio nel Lazio si avvierà il monitoraggio nei cosìdetti istituti sentinella dove si procederà con test salivari. In totale si effettueranno 30 mila test in una cinquantina di scuole: i controlli saranno svolti due volte al mese. Successivamente saranno coinvolte anche le famiglie alle quali saranno dati dei tutorial per svolgere il tampone a casa e anche dei Kit, forniti direttamente dalle Asl.

Sempre oggi è partito il piano per potenziare le corse degli autobus con l'Atac che a Roma ha previsto 1500 corse in più anche per compensare la riduzione del 20% della capienza a bordo dei mezzi. Varati anche dei turni e entrate/uscite scaglionate per evitare eventuali assembramenti. Nella capitale si è previsto di spalmare le entrate tra le 8 (il 60%) e le 9.30 (ANSA).