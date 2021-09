Scuola: a Roma da lunedì 1500 corse bus in più

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Da lunedì, con l'inizio dell'anno scolastico, a Roma verranno garantite 1500 corse bus in più.

"Atac, insieme con i privati ai quali sono stati affidati dei servizi aggiuntivi, dispone di tutte le risorse necessarie per assicurare l'offerta di trasporto prevista, che a partire da lunedì prossimo si arricchirà di nuovi collegamenti scolastici.

Complessivamente verranno erogate 1.500 corse in più", spiega l'azienda.

Atac inoltre precisa che è in attesa "di un'anticipazione da 40 milioni già concessa da Roma Capitale per 70 bus ibridi già acquistati in autofinanziamento". "Le pratiche sono in corso di svolgimento. Una volta concluse, sarà possibile completare il pagamento del fornitore e ottenere le nuove vetture", prosegue l'azienda sottolineando che "non c'è nessun collegamento fra i ritardi di questa consegna, provocati dai noti problemi di liquidità sofferti da Atac a causa della crisi sanitaria, e il piano in corso d'attuazione per la ripresa dell'anno scolastico". (ANSA).