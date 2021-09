A Roma torna la magia del Mitreo Barberini

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Magico, misterioso, da riscoprire: un gioiello archeologico torna ad aprire le porte al pubblico dopo un lungo periodo di chiusura forzata. È il Mitreo Barberini, che la Soprintendenza Speciale di Roma riapre straordinariamente con due giornate di visite guidate gratuite, domenica 12 settembre e domenica 26 settembre. Il Mitreo prende il nome dal Palazzo Barberini, sede oggi della Galleria Nazionale di Arte Antica, presso cui è stato rinvenuto nel 1936, e si trova nell'ambiente seminterrato della vicina Palazzina Savorgnan di Brazzà. E' uno dei meglio conservati a Roma e, grazie alla sua decorazione, rappresenta una preziosa testimonianza di questo culto misterico di origine orientale.

"È una gioia riaprire un monumento così significativo e consentire di nuovo ai visitatori di conoscere un luogo ricco di fascino e di mistero al centro di Roma, come il Mitreo Barberini - dice Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma - Due giornate per di più a ingresso gratuito, arricchite dalla guida sapiente di Simona Morretta, archeologa responsabile del sito, che saprà svelare ogni aspetto del luogo e dei preziosi affreschi in esso contenuti".

Il piccolo edificio sotterraneo, collocato all'interno di precedenti strutture del II secolo dopo Cristo, consiste in una sala di circa 12 x 6 metri coperta con volta a botte e banchine laterali (præsepia) e presenta una complessa decorazione ad affresco: in alto la volta celeste con i segni zodiacali, intorno dieci pinakes, i riquadri che raccontano la storia e le sacre imprese di Mitra con le personificazioni di Sole e Luna.

Al centro della scena la tauroctonia, in cui Mitra, affiancato come di consueto dai suoi due "assistenti" Cautes e Cautopates, sacrifica ritualmente il toro. La presenza dell'affresco rende di particolare interesse questo mitreo, essendone conosciuti pochi altri esempi come quelli di Marino e Capua.

Le visite si svolgeranno dalle 9.30 alle 13.30, per un totale di 4 turni, ognuno con un massimo di 15 persone. Obbligatori mascherina e green pass. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link: forms.gle/qPaj5KvMUPkvWU9u9. Informazioni su www.soprintendenzaspecialeroma.it. (ANSA).