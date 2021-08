Forti piogge a Roma, 90 interventi dei Vigili del fuoco

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Maltempo a Roma: nel primo pomeriggio forti piogge hanno interessato la zona a Sud-Est della città: 90 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per danni provocati dall'acqua, per soccorrere gli automobilisti in panne, per alberi e rami pericolanti.

Tra gli interventi, uno per il crollo parziale di un tetto in un'azienda agricola sulla via Prenestina. A quanto riferito dai pompieri, una parte di tetto in legno si è completamente distaccata. Non ci sono stati feriti tra le persone e gli animali. Le tre famiglie che abitano nella struttura hanno trovato momentaneamente una sistemazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. (ANSA).