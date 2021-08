Fiamme in autodemolitore a Roma, colonna fumo

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Fiamme in un autodemolitore in via Acqua Acetosa Ostiense, in zona Laurentino a Roma. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale del IX Gruppo Eur.

Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri. (ANSA).