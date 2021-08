Covid: Zingaretti, nel Lazio vaccinato 72% over 12

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Grazie a tutti! La grande squadra dei vaccini anche a Ferragosto non si è fermata. Nel Lazio 72% degli over12 è vaccinato". Così su Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

"Stiamo difendendo la nostra comunità per riprendere scuola e università in presenza e non chiudere mai più le imprese per rilanciare economia lavoro. Avanti!" aggiunge. (ANSA).