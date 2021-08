Roma: Raggi, riqualifichiamo via Nazionale, via sampietrini

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Dopo 12 anni riqualificheremo completamente via Nazionale. Addio sampietrini, al loro posto ci sarà l'asfalto. La strada, una delle più frequentate del centro e percorsa ogni giorno da bus, sarà più sicura per moto e scooter e, con la nuova pista ciclabile che realizzeremo, tanti cittadini e turisti potranno vedere pedalando la bellezza mozzafiato della nostra città". Lo scrive su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Il nostro Piano Sampietrini va avanti - prosegue Raggi - Man mano che i sampietrini vengono rimossi, li conserviamo accuratamente in appositi siti di stoccaggio prima di essere riposizionati in altre strade del centro storico", conclude la sindaca. (ANSA).