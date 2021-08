Fa volare drone sul Colosseo, denunciato turista

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - E' stato sorpreso mentre pilotava da remoto un drone, munito di telecamera, che stava sorvolando il Colosseo. Per questo un turista 34enne, nato in Kosovo e residente in Canada, è stato denunciato dai carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia e dai colleghi della compagnia Speciale di Roma, nel corso di un servizio di controllo nell'area archeologica tra Colosseo e Fori Imperiali. Il drone è stato sequestrato. (ANSA).