Assessora Roma, iniziati lavori in via del Mandrione

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - "Come vi avevo anticipato la scorsa settimana, abbiamo iniziato i lavori che serviranno a riempire le cavità sotterranee presenti su via del Mandrione. Cavità che avevano portato a cedimenti del terreno e alla conseguente chiusura della via". Lo scrive, su Facebook, l'assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo. "Come primo step, sono iniziate le operazioni per la bonifica degli ordigni bellici - prosegue Meleo - . Completata questa prima fase, presumibilmente entro fine mese, ci occuperemo del riempimento delle cavità nel tratto tra via del Mandrione e via della Marrana. Gli interventi saranno complessi, vista l'estensione dell'area, e saranno seguiti con monitoraggi e video ispezioni nel sottosuolo". "È un altro importante lavoro che abbiamo avviato in questi anni dopo i cantieri a Villa De Sanctis, nel quartiere Villini Santa Maria (Municipio V) e in via dell'Ongaro a Monteverde per risolvere problemi di frane e smottamenti del terreno", conclude l'assessora. (ANSA).