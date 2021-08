Pugilato: Magnesi va in America, Buccioni firma con Di Bella

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Michael 'Lonewolf' Magnesi, imbattuto detentore del titolo iridato Ibo dei Superpiuma, è in procinto di solcare l'oceano Atlantico per andare a misurarsi con i più grandi pugili del panorama pugilistico. Il suo manager, Davide Buccioni ha infatti siglato un accordo di collaborazione con il promoter internazionale Louis "Lou" DiBella Jr., per far disputare al pugile di Cave due o tre match che possano proiettarlo verso una sfida Mondiale, per la riunificazione di qualche sigla.

Grande la soddisfazione di Davide Buccioni per questa partnership con Di Bella, che gestisce stelle della nobile arte mondiale come Regis Prograis, Tevin Farmer, Sergiy Derevyanchenko, Ivan Baranchyk, Richard Commey, George Kambosos Jnr, Amanda Serrano, Alicia Napoleon, Heather Hardy, Shelly Vincent, Raquel Miller e Tiara Brown. "Sono orgoglioso - queste le parole del promoter romano - di questa collaborazione con Di Bella, al centro della quale c'è un progetto imperniato su uno dei migliori talenti che io abbia mai visto e gestito: Michael Magnesi. Michael andrà in America non da sconosciuto pugile in cerca di fortuna, ma da campione del mondo con la voglia di confermarsi, affermarsi sui palcoscenici statunitensi, e continuare a collezionare cinture iridate. Primo match per lui a ottobre".

Quanto a Magnesi, si dice "pronto per queste nuove sfide che rappresentano un passo fondamentale per la mia carriera. Farò vedere al pubblico americano chi è Il Lupo Solitario Italiano del ring!" (ANSA).