Non si vaccinano, sospesi sei operatori sanitari Asl Viterbo

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Sei operatori sociosanitari della Asl di Viterbo che non si vaccinati sono stati sospesi. Altri undici, sempre della Asl viterbese, sono stati invece ricollocati.

Lo si apprende da Tusciaweb. Diciassette in totale gli "atti di accertamento" che sarebbero già stati comunicati agli interessati. Gli operatori sanitari che non si sono ancora vaccinati, verrebbero prima sottoposti a tutta una serie di riscontri. Se non emergono elementi che rendano necessaria la scelta di non vaccinarsi scatta allora il provvedimento di sospensione o ricollocazione. (ANSA).