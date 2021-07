Le 30 super esperienze a Roma, una guida

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Un caffè eccezionale, un aperitivo segreto, una terrazza straordinaria dove mangiare gli spaghetti alla carbonara perfetti. Od, ancora, dormire sotto gli affreschi rinascimentali della Villa più bella di Roma, pedalare lungo la strada più antica del mondo, organizzare un picnic in un magnifico giardino, cenare in un mercato del pesce, affondare i denti in una delle dieci migliori pizze del mondo, rifugiarsi in antichi Palazzi, scoprire il vero street food alla romana, visitare una Villa fuori porta. Sono solo alcune delle esperienze eccezionali da fare nella Capitale suggerite dal nuovo volume "Soul of Roma" di Carolina Vincenti, pubblicato dalla casa editrice internazionale Jonglez, disponibile in italiano, inglese, francese e tedesco.

La collezione "Soul of" è un nuovo approccio all'arte del viaggio che ruota attorno al "vagabondaggio" in città, ad incontri casuali ed esperienze indimenticabili: guide per coloro che vogliono aprire le porte nascoste della città, sentire il battito più profondo del suo cuore, scovare ogni angolo per scoprire la sua vera anima. In tutte le guide della collana sarà possibile trovare le 30 esperienze migliori che una città offre, interviste ai personaggi che ne rappresentano lo spirito e illustrazioni che ne catturano l'anima.

Creata da Fany Péchiodat in collaborazione con l'editore Thomas Jonglez, la collezione "Soul of" è in continua espansione e, ad oggi, include anche Venezia, Atene, Barcellona, Kyoto, Lisbona, Los Angeles, Tokyo. Edizioni Jonglez è una casa editrice vincitrice del Premio per editori indipendenti che distribuisce i propri titoli in 40 Paesi nel mondo, in più lingue. (ANSA).