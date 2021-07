Raggi, portato avanti progetto Grande raccordo anulare bici

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Immaginate di poter percorrere in bici tutta la città, dal centro alla periferia, lungo un grande anello ciclabile tra le bellezze e i grandi spazi verdi della Capitale. Questo sarà possibile con il Grab, il Grande raccordo anulare delle biciclette, un progetto che stiamo portando avanti con determinazione insieme a tante associazioni, realtà istituzionali e non solo". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Parliamo di un itinerario di circa 50 km per il quale entro fine anno avremo i progetti definitivi delle varie tratte, a seguito delle conferenze dei servizi - prosegue Raggi -. Per cittadini e turisti e per tutti coloro che vorranno visitare Roma in bici, il Grab rappresenterà una bella alternativa di mobilità, una rete interconnessa con l'intero sistema del trasporto pubblico perché incrocerà linee metro, tram e ferrovie urbane. È un progetto ambizioso che arricchirà la nostra città, cambiandone il volto, dal Colosseo all'Appia Antica, per una Capitale più sostenibile, moderna e accessibile", conclude la sindaca. (ANSA).