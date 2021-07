Vax & Go, ad aeroporto Fiumicino vaccinazione last minute

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Vax & go. Si chiama così l'iniziativa che sarà presentata domani all'aeroporto di Fiumicino con la vaccinazione last minute in collaborazione con Adr, Asl Roma 3 e Inmi Lazzaro Spallanzani Negli ultimi 5 giorni si sono prenotati in 150mila sul portale salutelazio.it. "Entro prima settimana di agosto 70% della popolazione adulta avrà completato il ciclo vaccinale", spiega l'assessore D'Amato. (ANSA).