Tokyo: Surf; Fioravanti terzo in batteria, ai ripescaggi

(ANSA) - TOKYO, 25 LUG - Spettacolo fra le onde di Tsurigasaki, spiaggia della località di Ichinomiya, a 100 m da Tokyo. Il surf ha fatto il suo esordio alle Olimpiadi con le spettacolari evoluzioni fra i 'cavalloni' (provocati anche dall'avvicinarsi di un tifone) degli atleti in gara, e in particolare del brasiliano Italo Ferreira, campione del mondo nel 2019, che ha vinto la prima batteria con punteggi dal 7.00 al 5.90 davanti al Hiroto Ohhara. Al terzo posto l'azzurro Leonardo Fioravanti (9.43, con 4.93 + 4.50), che quindi disputerà i ripescaggi (che qualcuno chiama anche secondo turno) assieme al quarto classificato, l'argentino Leandro Usuna.

Nel primo turno del surf si disputano cinque 'heat' con quattro surfisti ognuna e i rimi due passano alla fase successiva mentre gli altri due non vengono eliminati ma accedono ai ripescaggi (tre batterie da cinque, passano i primi tre). Dal terzo turno ci sono gli scontri diretti, ovvero si affrontano due surfisti alla volta. (ANSA).