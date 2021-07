"No al green pass", manifestazione in centro Roma

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Al grido di "No al green pass" e "Libertà" decine di persone stanno manifestando in piazza del Popolo, al centro di Roma. I partecipanti, radunati sul lato della piazza, sventolano una grande bandiera tricolore. In pochi indossano le mascherine. L'iniziativa è stata lanciata sui social dal Movimento nazionale no green pass. (ANSA).