Fiamme su bus alla periferia di Roma, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Fiamme su un autobus alla periferia di Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco spiegando che l'incendio è divampato all'incrocio tra viale della Serenissima e viale della Venezia Giulia, interessando un bus di Roma Tpl. A quanto reso noto dai pompieri, non ci sono persone coinvolte e le fiamme, partite dal vano motore per cause imprecisate, sono state spente prima che si propagassero su tutta la vettura.

