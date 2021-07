Bombardamento S.Lorenzo: Raggi, senza memoria non c'è futuro

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Oggi, ci ritroviamo qui per ricordare il bombardamento di San Lorenzo. Una pagina tragica per Roma e per l'Italia, scolpita nella pietra". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta alla cerimonia per il 78° anniversario delle incursioni aeree sul quartiere tiburtino - San Lorenzo, in via dei Peligni - Parco dei caduti del 19 Luglio 1943). Assieme alla sindaca hanno partecipato Francesca Del Bello, presidente del Municipio II; l'Assessore della Regione Lazio, Mauro Alessandri; il Presidente dell'Aned, Aldo Pavia; Fabrizio De Sanctis, Presidente Provinciale Anpi; il Partigiano Mario Di Maio; il Presidente Anfim, Francesco Albertelli; e il Consigliere Nazionale Anpc, Aladino Lombardi.

"Senza memoria non c'è futuro e queste pagine di storia non possono passare, devono rimanere incise nella nostra memoria e nei nostri cuori", ha proseguito la Sindaca. Non solo il ricordo e la commemorazione: ad attendere le istituzioni anche il comitato di quartiere che ha manifestato per lanciare un Sos sulla 'salute' di San Lorenzo. In rappresentanza della comunità di San Lorenzo alcuni cittadini hanno infatti 'accolto' la sindaca di Roma Virginia Raggi e la presidente del Municipio, Francesca Del Bello per chiedere che la vita del quartiere cambi: "Di San Lorenzo ci si occupi sempre". Sugli striscioni esposti la scritta, dipinta di rosso: "Ricordate i morti, Rispettate i vivi". Infatti, secondo quanto detto da alcuni rappresentanti, il quartiere starebbe attraversando una situazione non più sostenibile. Dalla mala movida notturna, alla differenziata porta porta non gestita correttamente, con "l'immondizia spesso lasciata abbandonata per la mancata raccolta" che porta anche dentro i palazzi "topi e scarafaggi", ripetono i cittadini. Un quartiere "abbandonato all'alcol", gridano altre signore. Raggi, arrivata alla commemorazione, si è fermata a parlare con una rappresentanza del comitato, accogliendo le istanze dei cittadini e assicurando un'azione per affrontare la situazione. (ANSA).