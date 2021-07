Papa: torna Angelus a S.Pietro dopo ricovero, file di fedeli

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 18 LUG - Tornano le file di fedeli per entrare in Piazza San Pietro per l'Angelus del Papa.

Oggi Francesco tornerà a recitare la preghiera mariana affacciato dal Palazzo apostolico dopo il ricovero che aveva 'trasferito', la scorsa domenica, l'Angelus al Policlinico Gemelli. E' lunga la coda per passare i controlli e accedere nella piazza. Ci sono famiglie, gruppi parrocchiali ma anche turisti che ormai, passata la fase più dura della pandemia, da qualche tempo sono tornati nella zona del Vaticano. (ANSA).