Strega Off 2021, vince Giulia Caminito

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - E' Giulia Caminito con 'L'acqua del lago non è mai dolce' (Bompiani) la vincitrice del 'Premio Strega Off' che nella quinta edizione è tornato in presenza. Al Monk di Roma, la sera del 7 luglio il pubblico ha votato il proprio favorito tra i libri della cinquina con gli autori sul palco.

Quello di Strega Off è uno dei voti collettivi che contribuiscono a eleggere il vincitore del Premio Strega, che sarà proclamato l'8 luglio al Ninfeo di Villa Giulia, ed è composto dal voto del pubblico insieme a quello delle riviste letterarie e culturali selezionate Nel romanzo 'L'acqua del lago non è mai dolce' la Caminito, guarda dentro e fuori di se' per raccontarci in prima persona cosa ha significato il passaggio a questo nuovo secolo per chi oggi ha trent'anni, come lei, nella provincia di Roma, sul lago di Bracciano, dove è nata. La sfida all'infelicita' di Gaia, bambina e poi adolescente nel vuoto degli anni Duemila, è la voce narrante di un romanzo spietato in cui la scrittura è come una lama che sa toccare anche la poesia. (ANSA).