Lazio: visite Hysaj, giallo l'assenza di Luis Alberto

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Elseid Hysaj è un nuovo giocatore della Lazio. L'esterno svincolatosi dal Napoli è atteso oggi alle 14 in clinica Paideia per sostenere le visite mediche e poi aggregarsi al resto della squadra che domenica partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore. Da capire il giallo legato all'assenza di Luis Alberto al raduno della squadra biancoceleste che è iniziato ieri. (ANSA).