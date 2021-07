Wimbledon: Berrettini va in semifinale

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Matteo Berrettini ha battuto in quattro set (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale di Wimbledon e approda alle semifinali dove troverà, venerdì, il polacco Herbert Hurkacz.

Erano 61 che un tennista italiano non arrivava così in alto nel torneo più prestigioso del mondo: l'ultimo, e unico, a riuscirci, infatti, fu Nicola Pietrangeli nel 1960, che venne fermato alla soglia della finale da Rod Lever. (ANSA).