Marò: il 22 luglio a Roma verrà interrogato Girone

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - E' fissato per il prossimo 22 luglio l'interrogatorio in Procura, a Roma, per Salvatore Girone, uno dei due marò indagati per omicidio in relazione alla morte di due pescatori indiani avvenuta nel febbraio del 2012 nelle acque alle coste del Kerala.

Slitta, invece, al 27 luglio l'atto istruttorio per l'altro militare di Marina coinvolto nella vicenda, Massimiliano Latorre il cui interrogatorio era previsto per l'8 luglio. Sul caso dei due connazionali a piazzale Clodio è aperto un procedimento dal 2012, subito dopo i fatti. Il fascicolo è coordinato dal sostituto procuratore Erminio Amelio. (ANSA).