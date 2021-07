Etruria Eco Festival, la musica e i falò

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Subsonica, Coma_Cose, Negrita, La Rappresentante di Lista, Melancholia, Piotta, Vasco Brondi.

Oltre dodici artisti in cartellone tra Dj set, musica rock e hip hop per Etruria Eco Festival che quest'anno festeggia il suo 15esimo anniversario a Campo di Mare (Cerveteri), nella nuova location del Lungomare dei Navigatori Etruschi. Ad esordire sul palco dell'Etruria Eco Festival, martedì 10 agosto, sarà La Rappresentante di Lista, freschi partecipanti alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Amare" (disco di platino), dove si sono classificati in 11esima posizione. Con loro i Melancholia, trio protagonista dell'ultima edizione di Xfactor.

Sabato 14 agosto, la serata-evento "Eco Etruria Sound System": oltre alla musica di alcuni dei rapper più famosi della scena romana, come Brusco accompagnato dalla band Roots in the sky, Piotta, Metal Carter, Ice One e Raina, Cerveteri sarà la prima città d'Italia ad autorizzare, sempre sotto la supervisione del personale presente, l'accensione dei falò in spiaggia, sempre nel pieno rispetto del territorio e della spiaggia che ospita il Festival.

Domenica 15 agosto una giornata unica con una no-stop musicale dalle 10.00 alle 01.00 con la prima edizione del Body Funk Festival.

Giovedì 19 agosto sarà il turno di Vasco Brondi, cantautore e scrittore, uno dei più importanti esponenti della musica indie italiana, ex leader della band Le Luci della Centrale Elettrica.

Venerdì 20 agosto un altro gruppo storico del panorama musicale italiano impreziosirà il cartellone del festival. Sulla spiaggia di Campo di Mare, in occasione del 30esimo anno di attività, arrivano con una tappa del loro "Summer Tour 2021" i rocker toscani Negrita.

Il giorno seguente, sabato 21 agosto, ci sarà un altro gruppo fresco di partecipazione al Festival di Sanremo: i Coma_Cose.

Domenica 22 agosto si completa la quattro giorni di grandi concerti, protagonisti i torinesi Subsonica. (ANSA).