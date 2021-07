Roma: ecco Mourinho, cori da 500 tifosi

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Comincia l'avventura romana di José Mourinho. L'allenatore dei giallorossi è sbarcato al gate dei voli privati di Ciampino con un po' di ritardo (alle 14.40) rispetto all'orario programmato con il jet privato della flotta Friedkin guidato dallo stesso presidente Dan e con a bordo anche il figlio Ryan. Ad attenderli in aeroporto circa 500 tifosi che prima sono stati spostati nel parcheggio p9 per evitare disordini nell'hangar privato e che nel momento dell'atterraggio si sono scatenati con cori e striscioni per lo Special One.

Tifosi, però, che sono riusciti a vedere Mourinho solo per qualche istante mentre lasciava l'aeroporto a bordo della macchina aziendale. Finestrino abbassato e sciarpa al vento per Mourinho caricando i 500 di Ciampino che per qualche metro hanno provato a seguire anche la macchina. Un secondo saluto con i supporters giallorossi ci sarà probabilmente al Fulvio Bernardini dove il tecnico portoghese potrebbe affacciarsi dalle terrazze che danno su Piazzale Dino Viola per ricevere un altro abbraccio dai suoi nuovi tifosi. (ANSA).