Europei: Roma, murales in stile fascista,"resta in piedi Italia"

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - La notte scorsa attivisti del Blocco Studentesco, il movimento scolastico di Casapound, hanno modificato il murales dell'artista Harry Greb sostituendo il giocatore azzurro inginocchiato per il Black Lives Matter con il manifesto dei Mondiali di Italia '34 che rappresentava un calciatore in piedi e il braccio teso. Ad accompagnare l'immagine anche la scritta "resta in piedi, Italia". "Abbiamo seguito il consiglio dell'artista - scrivono i ragazzi del Blocco Studentesco -. Chiedeva di fare la cosa giusta, no? Inginocchiarsi secondo noi non è una forma di rispetto per nessuno, meglio stare in piedi e guardarsi in faccia". (ANSA).