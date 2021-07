Europei: check point all'Olimpico per controllo tifosi Gb

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Rafforzati ulteriormente i controlli domani attorno allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del match Ucraina-Inghilterra. Saranno allestiti dei check point in alcuni punti a ridosso dello stadio per una verifica da parte delle forze dell'ordine prima di accedere ai tornelli. Gli accertamenti riguarderanno in particolare eventuali tifosi provenienti dalla Gran Bretagna e il rispetto della quarantena di 5 giorni. (ANSA).