Raggi, Palazzetto sport viale Tiziano tornerà a disposizione

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Il Palazzetto dello Sport di viale Tiziano tornerà a disposizione della città in tutta la sua bellezza originaria. È stato infatti aggiudicato il bando di gara per l'assegnazione della ditta che eseguirà la completa ristrutturazione dell'impianto, collocato nel quartiere Flaminio, a nord di Roma. Il Palazzetto è una struttura importante non solo per chi ama lo sport, ma anche per il suo valore culturale". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "L'impianto tornerà infatti ad essere il capolavoro architettonico di Pier Luigi Nervi dopo che, per lungo tempo, è rimasto chiuso a causa di gravi carenze nella manutenzione accumulate negli ultimi 20 anni - prosegue Raggi -. Per questo abbiamo stanziato 3 milioni di euro per la ristrutturazione delle zone interne ed esterne alla struttura. Tra gli interventi: la riqualificazione delle aree da gioco, dei bagni e degli spogliatoi, il rifacimento della pavimentazione, del sistema di climatizzazione e di illuminazione, il ripristino dei due montascale per le persone con disabilità", conclude. (ANSA).