Tokyo: Quadarella "Ci vado tranquilla, ho ritrovato stimoli"

ROMA, 27 GIU - "L'Olimpiade è un evento tanto atteso per me, cerco di arrivarci il più tranquilla possibile perché è la tranquillità che mi fa andare forte". Così la fondista azzurra Simona Quadarella, dopo aver vinto anche i 400 stile al trofeo Settecolli di Roma con il tempo di 4'06''88.

"I 400 sicuramente non li farò ai Giochi ma ci tenevo a farli oggi perché gareggiare è importante per avere sempre degli stimoli. Sono davvero stanca, ma per fortuna ho tirato un po' e questo è stato importante. Sta andando tutto molto bene - ha concluso la romana - sono contenta di questo. Prima dell' Olimpiade era importante trovare giuste sensazioni. L'Europeo mi ha aiutato tantissimo e avevo quello stimolo e cattiveria in più che mi mancavano da un annetto. Sono davvero soddisfatta".

