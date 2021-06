Vaccini:nel Lazio piano anticipo richiamo Az,Moderna in farmacia

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "E' pronto il piano per anticipare i richiami Astrazeneca per gli over 60 di agosto a luglio, in recepimento delle indicazioni dell'Ema, affinche' sia completato il percorso vaccinale degli over 60, che rientrano nella fascia piu' a rischio". Così l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato.

E' pronto, a partire da luglio, il piano di approvvigionamento nelle farmacie per il vaccino Moderna oltre che del vaccino monodose J&J, "che secondo l'ultimo rapporto di farmacovigilanza Aifa e' quello con il piu' basso tasso di reazioni avverse".

Si ripete nei giorni di domani sabato 19 e domenica 20 giugno il vaccino ai 12-16 anni con tutti gli slot esauriti. Al termine saranno 40mila i giovani che avranno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. Oggi nel Lazio superate 4,5 mln di dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale, di cui 2,9 mln di prime dosi. tassi di copertura fascia 60/69 - 82%, fascia 70/79 - 89%, fascia over 80 - 95% (ANSA).