Ai Corti d'Argento vincono Bataclan e Solitaire

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Ai Corti d'Argento 2021, consegnati ieri sera a Roma alla Casa del Cinema, vincono: BATACLAN di Emanuele Aldrovandi, miglior corto di fiction, e SOLITAIRE di Edoardo Natoli per l'animazione. A Jasmine Trinca, regista esordiente, va un Nastro speciale per BEING MY MOM. Tra i premi speciali dei Nastri 75 quello a LA FELLINETTE di Francesca Fabbri Fellini e ad Alessandro Haber, autore e protagonista dell'anno.

Menzione per il documentario di montaggio a LA NAPOLI DI MIO PADRE di Alessia Bottoni.

Dodici, come ogni anno, i titoli della selezione finalista di fiction, scelti dalla Giuria dei Giornalisti Cinematografici: una short list nella quale una cinquina e vincitori sono stati scelti tra i corti, selezionati per il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici, presieduto da Laura Delli Colli, da Maurizio di Rienzo, con la collaborazione di Oscar Cosulich per l'animazione. (ANSA).