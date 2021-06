Gup, "pieno rispetto" norme intercettazioni Palamara

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - Parla di "pieno rispetto" delle norme che regolano l'esecuzione delle intercettazioni riguardo agli impianti installati nelle sale server delle procure il gup di Perugia a proposito di quelle di Luca Palamara per le quali ha rigettato una richiesta di inutilizzabilità avanzata dalla sua difesa. Il giudice ha poi sottolineato le "condizioni di sufficiente protezione quanto al transito sicuro del flusso dal telefono infetto al server finale di destinazione". Passaggi contenuti in un lungo provvedimento per motivare la decisione.

In particolare il gup ha evidenziato il "pieno rispetto" dell'articolo 268 del codice di procedura penale.

Per il giudice quindi i server utilizzati sono legittimi in base alla legge.

Riguardo alla richiesta di perizia da parte della difesa di Palamara, anche questa rigettata, il giudice ha ritenuto sufficiente l'attività svolta dalla polizia postale, su sua indicazione, in contraddittorio tra le parti. (ANSA).