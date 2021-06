Mostre: alla Villa di Massenzio Isole di Tommaso Strinati

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Ricostruire la pianta della Roma di oggi sulle sagome dei frammenti della Forma Urbis, la pianta marmorea severiana di Roma. E' "Isole", videoinstallazione ambientale ideata da Tommaso Strinati e Anna Budkova, allestita all'interno del Mausoleo di Romolo della Villa di Massenzio sull'Appia Antica,che si può visitare fino all'8 agosto 2021. Frutto di circa duemila bozzetti interamente disegnati e colorati a mano da Anna Budkova e successivamente montati e animati con la tecnica dello stop-motion dal polistrumentista e videomaker Francesco Arcuri. ISOLE, racconta simbolicamente il senso d'inquietudine e l'aspirazione al cambiamento che ognuno porta dentro di sé in questo momento storico. La Roma antica e la Roma attuale sono immaginate come un solo organismo vivo anche se distanti nel tempo e profondamente diverse l'una dall'altra. La Roma antica è rappresentata dalla Forma Urbis severiana, la pianta marmorea di Roma imperiale collocata nel Foro della Pace; sui frammenti superstiti delle lastre marmoree non si distinguono le sagome dei monumenti e delle strade della città dei Cesari ma la pianta della Roma di oggi. Ogni frammento diventa un'isola a sé, un villaggio indipendente dagli altri, come se il mare alzandosi di livello avesse in parte sommerso la città risparmiandone alcune parti e trasformandola in un arcipelago che prima non c'era.

Accanto altri due arcipelaghi emergono e si inabissano nel mare accompagnando lo spettatore in un viaggio immaginario dall'alto: il primo è costituito dalle sagome dei parchi di Roma ed un secondo dalle sagome delle Isole Cicladi nel Mar Egeo.

L'iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura. L'ingresso alla Villa di Massenzio è gratuito.

La prenotazione è fortemente consigliata.

Per informazioni www.museiincomuneroma.it. (ANSA).