Ragazza sequestrata e abusata, 2 arresti vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Costretta a vivere reclusa in un appartamento assieme al compagno e a un connazionale, e nel tempo a subire violenze e abusi sessuali. E' quanto accaduto a una ragazza tedesca di 19 anni, arrivata in Italia due anni fa assieme al suo compagno, un cittadino pachistano di 29 anni.

Il 27 maggio, approfittando di un momento di distrazione da parte dei suoi aguzzini, è riuscita a scappare di casa e a chiedere aiuto a un passante che l'ha accompagnata alla Stazione dei Carabinieri Cesano, in provincia di Roma. I due uomini sono stati arrestati e portati nel carcere di Rieti. (ANSA).