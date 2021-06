Tennis: Parigi; Berrettini va agli ottavi, battuto Kwon

(ANSA) - PARIGI, 05 GIU - Matteo Berrettini, testa di serie n.9 del torneo, si è qualificato per gli ottavi di finale degli Open di Francia al Roland Garros battendo il sudcoreano Soonwoo Kwon per 7-6 (8-6) 6-3 6-4 in una partita del terzo turno.

Considerando anche le vittorie di oggi di Sinner e Musetti, è la prima volta con tre italiani nei primi 16 del Roland Garros da quando c'è l'Era Open (ANSA).