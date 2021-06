Vaccini: Lazio, primo giorno dell'open week over 18 Astrazeneca

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Continuano a ritmo serrato le vaccinazioni nel Lazio. Oggi è stato il primo giorno dell'open week over 18 Astrazeneca festa della repubblica, destinato a chi ha più di 18 anni. I posti a disposizione sono tutti esauriti e saranno implementati per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno, sempre con ticket virtuale sulla app ufirst. I ticket verranno staccati a partire da domani giovedì 3 giugno. Per quanto riguarda le vaccinazioni dei maturandi, "grande partecipazione dei ragazzi. Domani giornata finale", spiega l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. (ANSA).