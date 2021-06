Roma, Mkhitaryan rinnova per un anno

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Henrikh Mkhitaryan ha prolungato di un anno il contratto con la Roma, che ora scadrà il 30 giugno del 2022. Lo rende noto il club sul proprio sito. Le cifre non sono state state rese note, ma dovrebbero essere quelle della stagione appena conclusa, ovvero 3 milioni di euro più 2 di bonus alla firma.

Arrivato alla Roma nell'estate del 2019, l'armeno ha collezionato complessivamente 73 presenze e 23 gol in maglia giallorossa. "L'ambizione della società è molto alta e sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo - il commento di Mkhitaryan riportato dal sito della Roma - per affrontare le sfide che ci aspettano nella prossima stagione. Daje Roma!".

