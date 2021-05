Comunali: torna Ignazio Marino, 'a Roma votate per Caudo'

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Per essere sindaco di una città come #Roma bisogna avere una visione, e quella di Giovanni Caudo è in grado di migliorare la vita dei romani e di tutti coloro che visiteranno la Capitale d'Italia". Così in un post l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino dà la sua indicazione di voto per l'ex assessore della sua giunta Giovanni Caudo, ora presidente del III Municipio, candidato al Campidoglio, nella corsa alle primarie del centrosinistra. "Sono contento che Ignazio Marino abbia fatto l'invito al voto per un candidato (Giovanni Caudo ndr). Le primarie saranno una festa di democrazia e avranno grande partecipazione", commenta il deputato Pd Roberto Gualtieri, candidato dem alle primarie del centrosinistra per la corsa al Campidoglio, intervenendo a Radio Immagina. (ANSA).