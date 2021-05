Roma: assessore, errore su bus a metano, resto è propaganda

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Diciamolo sin da subito. E' vero, c'è stato un errore sulla comunicazione della classe emissiva di 62 nuovi bus in arrivo: non sono a metano, ma diesel. La notizia, però, dovrebbe essere un'altra: Virginia Raggi ha messo su strada 750 nuovi bus ed entro l'anno Roma ne avrà oltre 900.

Eppure la propaganda anti-Raggi è sempre in agguato. Ridicoli! Sono davvero sconcertanti gli sforzi compiuti da chi vuole gettare fango sul nostro operato e nascondere le buone notizie.

Si arriva, addirittura, a sprecare fiumi di inchiostro sulla motorizzazione di 62 mezzi, ma non si capisce perché non viene spesa una parola sul grande lavoro fatto, su quanti bus portiamo a Roma entro l'anno: in un solo mandato abbiamo rinnovato oltre la metà della flotta Atac, grazie a investimenti che la Capitale non vedeva da 20 anni". Lo scrive, su Facebook, l'assessore capitolino alla Città in Movimento, Pietro Calabrese. (ANSA).