Canoa:Sara Mrzyglod vince il Campionato regionale 1000 metri

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Sara Mrzyglod del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo vince il Campionato Regionale 1000m a Castel Gandolfo di domenica 16 maggio 2021.

"Ottima la prestazione da parte della nostra atleta Sara Mrzyglod che ha difeso i colori del circolo - commenta Andrea Granzotto Consigliere allo sport del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo- nelle regionali di Castel Gandolfo del 16 Maggio.

Nonostante il meteo avverso con vento forte e delle terribili condizioni in acqua con onde laterali alte almeno un metro è riuscita a battere tutte le rispettive avversarie piazzandosi prima con 10 secondi di vantaggio sulla seconda Irene Burgo delle Fiamme Oro atleta di livello internazionale. Purtroppo a causa il cattivo tempo gli altri atleti non sono riusciti a disputare le gare perché sospese per questioni di sicurezza.

Forza Tevere evviva la canoa" (ANSA).